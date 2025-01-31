Narin Güran cinayetinde önemli gelişme: Savcılık harekete geçti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme: Savcılık harekete geçti
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Mahkemenin karar duruşmasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Narin Güran’ın cesedini taşıyıp dereye sakladığı belirtilen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Davanın savcısı, verilen bu karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. Savcı, Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Narin Güran cinayetinde önemli gelişme Narin Güran cinayetinde önemli gelişme