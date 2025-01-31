Narin Güran cinayetinde önemli gelişme: Savcılık harekete geçti

Mahkemenin karar duruşmasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Narin Güran’ın cesedini taşıyıp dereye sakladığı belirtilen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Davanın savcısı, verilen bu karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. Savcı, Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.