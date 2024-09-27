Narin Güran cinayetinde şok detay: Olay yerinde başkaları da tespit edildi
Diyarbakır'da Kuran Kursu'ndan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Cesedin dere yatağına gömüldüğü saatlerde yalnızca Nevzat Bahtiyar'ın değil, sinyal baz bilgilerine göre iki kişinin daha olay yerindeydi.
Bağlar İlçesi Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cesedi, 8 Eylül'de köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında, taşlarla kapatılmış bir çuval içinde bulunmuştu.
Soruşturmanın 38. gününe girilirken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elde edilen deliller titizlikle incelenmeye devam ediyor.
Olay günü saat 15.40 ile 16.30 arasında Nevzat Bahtiyar'ın aracının dere yatağı yakınlarında görüldüğü ve telefonunun o bölgede sinyal verdiği tespit edilmişti.
Olay yeri çevresindeki askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları incelendi. Bu kayıtlara göre, Bahtiyar'ın o sırada yalnız olmadığı, bölgede iki kişinin daha bulunduğu saptandı.
Kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderilirken, Bahtiyar'ın yanında bulunan kişilerin kimlik bilgileri de tespit edilecek.
Soruşturma kapsamında, Narin'e ait DNA izleri aracında bulunan amca Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve yenge Hediye Güran’ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.
Ayrıca, telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Tavşantepe Mahallesi imamı R.K. hakkında da idari soruşturma başlatıldı.