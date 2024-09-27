Narin Güran cinayetinde şok detay: Olay yerinde başkaları da tespit edildi

Diyarbakır'da Kuran Kursu'ndan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Cesedin dere yatağına gömüldüğü saatlerde yalnızca Nevzat Bahtiyar'ın değil, sinyal baz bilgilerine göre iki kişinin daha olay yerindeydi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Narin Güran cinayetinde şok detay: Olay yerinde başkaları da tespit edildi - Resim: 1

Bağlar İlçesi Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cesedi, 8 Eylül'de köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında, taşlarla kapatılmış bir çuval içinde bulunmuştu. 

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Narin Güran cinayetinde şok detay: Olay yerinde başkaları da tespit edildi - Resim: 2

Soruşturmanın 38. gününe girilirken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elde edilen deliller titizlikle incelenmeye devam ediyor.

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Narin Güran cinayetinde şok detay: Olay yerinde başkaları da tespit edildi - Resim: 3

Olay günü saat 15.40 ile 16.30 arasında Nevzat Bahtiyar'ın aracının dere yatağı yakınlarında görüldüğü ve telefonunun o bölgede sinyal verdiği tespit edilmişti.

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Narin Güran cinayetinde şok detay: Olay yerinde başkaları da tespit edildi - Resim: 4

 Olay yeri çevresindeki askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları incelendi. Bu kayıtlara göre, Bahtiyar'ın o sırada yalnız olmadığı, bölgede iki kişinin daha bulunduğu saptandı.

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Narin Güran cinayetinde şok detay: Olay yerinde başkaları da tespit edildi - Resim: 5

Kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderilirken, Bahtiyar'ın yanında bulunan kişilerin kimlik bilgileri de tespit edilecek.

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Narin Güran cinayetinde şok detay: Olay yerinde başkaları da tespit edildi - Resim: 6

Soruşturma kapsamında, Narin'e ait DNA izleri aracında bulunan amca Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve yenge Hediye Güran’ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.

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Narin Güran cinayetinde şok detay: Olay yerinde başkaları da tespit edildi - Resim: 7

 Ayrıca, telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Tavşantepe Mahallesi imamı R.K. hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

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Narin Güran soruşturma