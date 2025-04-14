Narin Güran cinayetinde yeni dava: 12 sanık ve 3 çocuk yargı karşısında

Diyarbakır’da geçtiğimiz yıl kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin süren soruşturma kapsamında, 6’sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kapalı oturumla görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz yargılanan 6 kişi ve suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) katıldı. Tutuklular geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

İDDİANAME: "SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇUNDAN YARGILANIYORLAR

Sanıklar hakkında, Narin Güran cinayetiyle bağlantılı olarak "suçluyu kayırma" suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suça sürüklenen çocuklar hakkında hazırlanan iddianame daha önce Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, ancak dosya, davanın birleştirilmesine karar verilerek 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ne devredilmişti.

Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuş, 8 Eylül 2024’te ise Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında aralarında aile üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

ANA DAVADA AĞIR CEZALAR VERİLMİŞTİ

Daha önce yürütülen ana davada, Narin’in annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, cinayet sonrası cesedi derenin kenarına taşıyan Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti.