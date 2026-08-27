Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Adalet Bakanlığı resmi kararı duyurdu

Yapılan kapsamlı değerlendirmede, cinayetin faillerinin kesinleşen yargı kararlarıyla sabit olduğu, dosyayı faili meçhul kapsamına alacak somut ve yeni hiçbir delil bulunmadığı bildirildi.

"FAİLİN BİLİNMEMESİ İLE SAİKİN TAM AYDINLANAMAMASI FARKLI KAVRAMLARDIR"

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, dosyanın "faili meçhul" niteliği taşımadığı ve yargı süreçlerinde faillerin net olarak tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, cinayetin faillerinin kim olduğundan ziyade, olayın merkezindeki kişilerin organize suskunluğu nedeniyle cinayetin tam saikinin netleştirilemediği, ancak bu durumun olayı "faili meçhul" yapmayacağı kaydedildi.

YARGILAMA SÜRECİ VE KESİNLEŞEN CEZALAR

Narin Güran cinayetinde yargı sürecinin şeffaf ve kamuoyuna açık biçimde yürütüldüğü hatırlatılarak adli aşamalar aktarıldı:

3 Sanığa Onanan Ağırlaştırılmış Müebbet: Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında “iştirak hâlinde kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından tamamen onandı.

Nevzat Bahtiyar'a 17 Yıl Hapis: Nevzat Bahtiyar hakkında ilk derece mahkemesince verilen karar, Yargıtay'ın eylemi "cinayete yardım" sayması gerekçesiyle bozulmuş; yeniden yapılan yargılamada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Nisan 2026 tarihinde Bahtiyar'a "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım"dan 17 yıl hapis cezası vermiştir.

BAKANLIK TÜM İDDİALARI İNCELEDİ: YENİ BİR DELİL YOK

Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na yapılan başvuruyu peşinen reddetmeyerek aile bireyleri ve başvuru sahiplerini dinledi. İleri sürülen alternatif senaryolar, bilirkişi raporları, adli tıp ve HTS kayıtlarıyla karşılaştırıldı. İncelemeler sonucunda mevcut yargı kararlarını değiştirecek ya da dosyanın yeniden açılmasını gerektirecek hiçbir yeni ve somut bulguya rastlanmadığı kamuoyuna bildirildi.