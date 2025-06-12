Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! İtiraz edildi

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ı “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer sanık Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Verilen hükmün ardından sanıkların yaptığı istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla reddedilmiş ve ilk derece mahkemesinin kararı hukuka uygun bulunmuştu.

Sanıklardan anne Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay'a gönderilmek üzere sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim hakkında verilen mahkûmiyet kararı ile istinaf başvurusunun reddine ilişkin kararın usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle bozulmasını talep ediyoruz. Dosyadaki mevcut delil durumu ve olayın oluş şekli dikkate alındığında, sanık anne yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren yeterli delil bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyoruz."

Temyiz dilekçesinde, incelemenin duruşmalı yapılması da talep edildi. Yargıtay’ın önümüzdeki dönemde dosyayı ele alarak karar vermesi bekleniyor.