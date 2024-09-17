Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: O ismin evinde arama yapıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince arama gerçekleştirildi. Ekipler, arama işlemini tamamladıktan sonra evden ayrıldı.

Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, jandarmadaki ifadesinde, amcası Salim Güran'ın kendisinden çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve adliyeye sevk edilmişti. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde, amcası Salim Güran'ın kendisini tehdit ederek "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin, yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde konuştuğunu iddia eden Bahtiyar, "çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.