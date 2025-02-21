Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ses kaydındaki kişi kim?

Yeni Ses Kaydı: 'Salim Öldürdü' İddiası

Cinayetle ilgili bir ses kaydının yayınlanması büyük yankı uyandırdı. Avukat Ali Eryılmaz, Kürtçe bir ses kaydını sosyal medyada paylaştı. Kayda göre, bir akraba Narin’in kaybolduğu ilk günlerde, Narin’in "İmam birilerini görmüş, onlar bir şeyler yapıyordu" dediğini ve İmam R.K.'nın da Salim’e haber vererek "Bunu bekle ve öldür" dediği iddia ediliyor. Eryılmaz, bu ses kaydının imamın neden Kazakistan’a kaçtığını da açıkladığını söyledi.