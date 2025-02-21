Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ses kaydındaki kişi kim?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Yeni bir ses kaydının paylaşılmasıyla, cinayete dair çarpıcı detaylar gündeme geldi. Ses kaydında, cinayetin arkasındaki kişi olarak Salim Güran’ın adı geçiyor.
Ayrıca, katilin kim olduğuna dair iddialar, cinayetle ilgili dikkat çeken bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor.
Olayın zanlısı olan imam R.K.'nın cep telefonunda cinsel içerikli videoların bulunduğu ve grup seks görüntülerinin yer aldığı ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından, R.K.'nın yurt dışına kaçtığı bildirildi.
Cinayetle İlgili Yeni İddianame ve Dava Süreci
Narin Güran cinayetiyle ilgili, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2 yeni iddianame hazırlandı. 6’sı tutuklu olmak üzere 15 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame sunuldu. Bunlardan biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, diğeri ise 18 yaşından küçük 3 şüpheliye ilişkin olarak 2. Çocuk Mahkemesi’ne sunuldu.
Şüpheliler arasında Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da bulunduğu belirtiliyor.
Ayrıca, Narin'in cansız bedenini bulan komşusu Nevzat Bahtiyar'a suç delillerini yok etmekten ceza verilmişti. Şüphelilerden bir kısmı tahliye edilme talebinde bulunmuştu.
Yeni Ses Kaydı: 'Salim Öldürdü' İddiası
Cinayetle ilgili bir ses kaydının yayınlanması büyük yankı uyandırdı. Avukat Ali Eryılmaz, Kürtçe bir ses kaydını sosyal medyada paylaştı. Kayda göre, bir akraba Narin’in kaybolduğu ilk günlerde, Narin’in "İmam birilerini görmüş, onlar bir şeyler yapıyordu" dediğini ve İmam R.K.'nın da Salim’e haber vererek "Bunu bekle ve öldür" dediği iddia ediliyor. Eryılmaz, bu ses kaydının imamın neden Kazakistan’a kaçtığını da açıkladığını söyledi.
Devran Güran Hakkında Suç Duyurusu
Eryılmaz, Salim Güran'ın oğlu Devran Güran için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Devran Güran’ın cinayetle ilgisi olduğu ve ifadesinde çelişkiler bulunduğu öne sürüldü. Eryılmaz, Devran Güran’ın telefon sinyalleri üzerinden yapılacak incelemelerle cinayetle bağlantısı olabilecek yeni delillerin ortaya çıkabileceğini belirtti.
Arif Güran'ın Oğlunun Üstlenmesini İstediği İddiası
Eryılmaz, Arif Güran’ın cinayeti oğlu Enes'in üstlenmesini ve diğer aile üyelerinin bu olaydan sıyrılmasını istediğini iddia etti. Bu olayın, Arif Güran’ın kendi kişisel hesaplarıyla ilgili olduğunu öne sürdü.
Hediye Güran’ın Doğum Kontrol Hapı Kabulü
Hediye Güran’ın eczaneden geleneksel doğum kontrol hapı aldığı iddiası da dosyaya yansıdı. Ailesinin avukatı Mahir Akbilek, bunun "ertesi gün hapı" değil, normal doğum kontrol hapı olduğunu belirtti. Akbilek, bunun yargılamayı saptırmaya yönelik bir söylem olduğunu savundu.