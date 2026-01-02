Narin Güran davası: Anne Yüksel Güran için Yargıtay’a başvuru yapıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan 9 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuş, 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği davada annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Narin’in cesedini amca Salim Güran’dan alarak gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Dosya, temyiz incelemesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından ele alındı. Yargıtay, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Nevzat Bahtiyar yönünden ise verilen ceza bozularak, sanığın “öldürmeye yardım” suçundan yeniden yargılanmasına karar verildi. Dosya, yeniden yargılama yapılması için 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Anne Yüksel Güran

ANNE YÜKSEL GÜRAN İÇİN YENİ ADIM

Sabah Gazetesinin haberine göre, Yargıtay’ın kısmi onama kararının ardından, anne Yüksel Güran yönünden yeni bir hukuki adım atıldı. Ailenin avukatları, onama kararının düzeltilerek kaldırılması ve hükmün bozulması talebiyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesi kapsamında başvuruda bulundu. Hazırlanan dilekçe, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan ailenin avukatı Yılmaz Demiroğlu, dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda ele alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Narin dosyasında kamuoyunun cinayetin sebebi ve olayın bütün yönleriyle aydınlatılması yönündeki vicdani beklentileri, hükümlü ve sanıkların kanun yolu aşamasında sunduğu ancak dikkate alınmadığına işaret edilen delil ve uzman mütalaaları da göz önünde bulundurularak dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda görüşülmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu konuda itiraz takdir yetkisi tamamen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na aittir.”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapacağı değerlendirme doğrultusunda, anne Yüksel Güran yönünden dosyanın Ceza Genel Kurulu’na taşınıp taşınmayacağı netleşecek.