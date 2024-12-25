Narin Güran davası ile ilgili sert uyarı! RTÜK Başkanı’ndan açıklama geldi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır’daki Narin Güran cinayeti davasına ilişkin, medyanın yayın ilkelerine uymayan sorumsuz yayıncılar hakkında yasal yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Narin Güran davası ile ilgili sert uyarı! RTÜK Başkanı’ndan açıklama geldi
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın yarınki duruşması öncesinde medyaya yönelik önemli bir açıklama yaptı. Şahin, “İlkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır” diyerek, basın mensuplarını dikkatli olmaya çağırdı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, medyanın sorumluluk ve duyarlılıkla hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle, dava sürecinde ve sonrasında medyadan dikkatli ve etik bir tutum sergilemelerini beklediklerini belirtti. Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı, bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır. Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı görsel işitsel medya etik ilkeleri sarihtir. Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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