'Narin Güran' davası... Savcı mütalaasını açıkladı

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin cinayetinde tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 12 kişi bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

"Tüm sanıklar suç ortağı"

Narin Güran cinayeti davasında duruşmada mütalaa okundu. Savcı, "Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı" dedi. Mütalaada, "Boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiler" ifadeleri de yer aldı.