'Narin Güran' davası... Savcı mütalaasını açıkladı
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin cinayetinde tutuklu olarak yargılanan; Narin'in annesi, ağabeyi, amcası ve Nevzat Bahtiyar, bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı. Savcı, mütalaasında tüm sanıkların eylemi müşterek işlediğini belirtti.
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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin cinayetinde tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 12 kişi bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.
"Tüm sanıklar suç ortağı"
Narin Güran cinayeti davasında duruşmada mütalaa okundu. Savcı, "Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı" dedi. Mütalaada, "Boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiler" ifadeleri de yer aldı.