Narin Güran davasında karar: Yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi
Narin Güran cinayetinde "suç delillerini yok etme" suçundan aldığı 4 buçuk yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar, yeniden yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında ''Nitelikli kasten öldürme suçuna yardım'' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar'ın cezası belli oldu.
Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.
Başlatılan hukuki süreçte tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Aynı davada yargılanan Nevzat Bahtiyar ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
YARGITAY AİLENİN CEZASINI ONADI, BAHTİYAR'IN KARARINI BOZDU
Yerel mahkemenin verdiği kararlar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulundu. Ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezasının onanmasını talep etti.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu aile üyelerine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Ancak Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını, cezanın 'eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek bozdu.
İKİNCİ CELSEDE 17 YIL HAPİS ÇIKTI
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına geçtiğimiz hafta Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Yapılan ilk savunmaların ardından duruşma bugüne ertelendi.
Bugün tekrar görülen ve taraf avukatları ile Güran ailesinin de hazır bulunduğu duruşmada nihai kararını açıklayan mahkeme, Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verdi.