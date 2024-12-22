Narin Güran davasında şok iddia: "Tarlaları satıp.."

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş, günlerce süren arama çalışmalarının ardından 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Cinayetle ilgili olarak amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar’ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde bulundukları tespit edilmişti. Sanıklar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.

Davanın ikinci duruşmasının yapılacağı 26 Aralık'a günler kala, cinayetle ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Güran ailesinin sosyal medyada kendileri lehine paylaşım yapılması için sahte hesaplara para verdiklerini ileri sürdü. Erdinç, "Bir anda Güran ailesini destekleyen paylaşımlar artmaya başladı. Bunun nedeni, ailenin sosyal medyanın önemini fark etmesi. Eğer sosyal medya olmasaydı, bu konu kapatılabilirdi" dedi.

'Tarlalarını Satıp Bu İşe Harcadılar'

Erdinç, Güran ailesinin tarlalarını sattığını ve bu parayı sosyal medya üzerinden kendi lehlerine algı oluşturmak için harcadıklarını öne sürdü. Erdinç, "Arazilerden elde edilen gelirlerle, sosyal medyada kendilerinin lehine algı oluşturacak hesaplarla operasyon yapmaya başladılar" şeklinde konuştu.

Gazeteci Erdinç, sözlerine şu şekilde devam etti: "Tutuklu sanıklara müebbet hapis cezası verilmesi, bazı şeylerin çözülmesine yol açabilir. Güran ailesi, herkesi 'yakında çıkacaksınız' diyerek motive ediyordu. Cezaevinde 8 sanık daha var. Yardım ve yataklık yapan bu tutukluların direncinin kırılacağı kesin. Korkularından dolayı konuşabilirler."

Erdinç, sanık avukatlarının da davayı sanki çözmüş gibi bilgi bombardımanı yaptıklarını belirterek, "Salim'in telefonundaki adımsayarda 45 adım attığı görünmesi, herhangi bir anlam ifade etmiyor" dedi.