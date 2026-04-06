Narin Güran davasında yeni gelişme: Cezası bozulan Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanıyor
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yargı süreci devam ediyor. Davada aldığı 4,5 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.
İLK YARGILAMADA VERİLEN CEZALAR
Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk aşamasında tutuklu sanıklar hakkında hüküm kurulmuştu.
Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ı 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı dosyada yargılanan Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İstinaf aşamasında dosyayı inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği bu hükümleri hukuka uygun buldu.
YARGITAY BAHTİYAR'IN KARARINI BOZDU
İstinaf incelemesinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezasının onanmasını talep etti.
Dosyayı nihai olarak karara bağlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, anne, ağabey ve amca hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.
Ancak daire, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezasını bozarak, eyleminin 'eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
YENİDEN YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı.
Görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ile avukatları katılım sağladı. Duruşmada Narin Güran'ın ailesi de hazır bulundu.