Narin Güran davasında yeni gelişme: Cezası bozulan Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanıyor

Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ı 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı dosyada yargılanan Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.