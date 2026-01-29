Narin Güran davasında yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar için duruşma tarihi belli oldu!

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen yargı sürecinde, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Nevzat Bahtiyar için yeni duruşma tarihi belirlendi.

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, davanın sanıklarından Nevzat Bahtiyar hakkında verilen cezayı oy birliğiyle bozdu. Yüksek Mahkeme, Bahtiyar’ın eylemlerinin "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

YARGILAMA TAKVİMİ NETLEŞTİ

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosya, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti tarafından hazırlanan tensip zaptı ile duruşma tarihi belirlendi.

Alınan karara göre Nevzat Bahtiyar, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 09.00’da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmaya başlanacak.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosya incelemesinde diğer sanıkların durumunu da karara bağlamıştı. Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

Nevzat Bahtiyar ise eylemlerinin niteliği konusundaki değerlendirme farkı nedeniyle önümüzdeki tarihte tekrar hakim karşısında olacak.

