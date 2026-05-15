Narin Güran davasında yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın 17 yıllık cezasına temyiz başvurusu
Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran davasında, sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıllık hapis cezasına savcılık tarafından itiraz edildi. Duruşma savcısı, kararın bozulması talebiyle hazırladığı temyiz dilekçesini Yargıtay'a gönderilmek üzere mahkemeye sundu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun yakından takip ettiği davada alınan son kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Duruşma savcısı Özge Nida Polat tarafından hazırlanan temyiz dilekçesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletildi.
Savcılığın sunduğu dilekçede, 16 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen karar duruşmasındaki hükme dikkat çekildi. Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar'ın yargılama sürecine değinilerek, sanık hakkında ilk olarak "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldığı hatırlatıldı.
Ancak mahkeme heyetinin, sanığı "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan suçlu bularak 17 yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi ve savcılık makamının bu cezaya karşı olduğu vurgulandı.
KAMERA KAYITLARI VE HTS RAPORLARI DOSYADA
Savcılık, cezaya itiraz gerekçelerini olay gününe ait kamera kayıtları, kriminal raporlar ve baz istasyonu verileriyle detaylandırdı.
Olayın gelişim süreci ve sanıkların eylemlerine dair elde edilen teknik delillerin anlatıldığı temyiz dilekçesinde, kararın bozulması talebine dayanak olarak tam olarak şu ifadeler yer aldı:
"Narin Güran'a ait cansız bedenin bulunmasından sonra yapılan araştırmada, Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına, 21 Ağustos 2024 günü saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra dere civarından ayrıldığı, söz konusu aracın fiilen Bahtiyar'ın kullanımında olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Bahtiyar tutuklanmıştır. Salim Güran ve Bahtiyar'ın kullandığı araçlar üzerinde yapılan detaylı incelemelerde alınan toprak numunelerinin karşılaştırılmasında Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporunda, her iki araç içerisinden alınan toprak numunelerinin benzer olduklarının tespit edildiği görülmüştür. Daraltılmış baz raporu, analiz raporu ve ek bilirkişi raporunun Bahtiyar'ın anlatımıyla uyumlu olduğu, Salim Güran'ın, Arif'in evi ve çevresinde bulunduktan sonra eve girdiği, ev ve ahır arasında gidiş gelişlerinin olduğu, Bahtiyar ile birlikte evde bulunduğu, bu sırada evde Yüksel Güran ve Enes Güran'ın bulunduğu hususlarının raporlar ile tespit edildiği belirtilmiştir"