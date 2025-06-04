Narin Güran davasında yeni gelişme! Savcılık açıkladı

Son dakika gelişmesine göre, "suç delillerini gizleme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar hakkında önemli bir yargı süreci daha başladı. İstinaf savcısı, kararı yeterli bulmayarak dosyayı Yargıtay’a taşıdı ve Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin Güran davasında yeni gelişme! Savcılık açıkladı
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Daha önce yerel mahkeme tarafından “suç delillerini gizleme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Bahtiyar için istinaf savcılığı, cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle bir üst yargı makamı olan Yargıtay’a başvurdu. Savcı, dosyada daha ağır bir suçun unsurlarının bulunduğunu öne sürerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Yargıtay’ın önümüzdeki süreçte dosyayı inceleyerek nihai kararını vermesi bekleniyor.

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