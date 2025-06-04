Narin Güran davasında yeni gelişme! Savcılık açıkladı

Daha önce yerel mahkeme tarafından “suç delillerini gizleme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Bahtiyar için istinaf savcılığı, cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle bir üst yargı makamı olan Yargıtay’a başvurdu. Savcı, dosyada daha ağır bir suçun unsurlarının bulunduğunu öne sürerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Yargıtay’ın önümüzdeki süreçte dosyayı inceleyerek nihai kararını vermesi bekleniyor.