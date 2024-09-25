Narin Güran soruşturmasında şok gelişme!

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü’nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de köyden 2 kilometre uzaklıkta bir dere yatağında çuval içinde üzeri taşlarla örtülmüş halde cesedi bulunan Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı ve bir başsavcı vekiliyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan talep edilen telefon HTS kayıtları ve sinyal bilgilerini içeren raporlar savcılığa iletildi.

Sözcü’den Özgür Cebe'nin haberine göre, geçmişe dönük kayıtların detaylı incelenmesi sonucu, tutuklanan aile üyeleriyle telefon sinyallerinin örtüştüğü tespit edilen ve akraba oldukları belirlenen 4 kişi daha gözaltına alındı. Pazartesi günü gözaltına alınan bu kişilerin, olay günü ve sonrasında tutuklanan 12 şüpheli ile yoğun HTS kaydı olduğu ve aynı baz istasyonundan sinyal aldıkları belirlendi. Şüphelilerin jandarma tarafından gözaltına alınarak sorgulandığı öğrenildi.

Cinayetle ilgili olarak sorgulanan bu şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve sorgulamalarının ardından serbest bırakıldılar. Bu son gözaltılar, küçük kızı dereye gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın geçtiğimiz cuma günü verdiği ek ifade, iki gizli tanığın ifadeleri ve HTS kayıtlarının savcılığa iletilmesinin ardından gerçekleşti.

OLAY GÜNÜ YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

HTS kayıtlarına göre, Narin’in öldürüldüğü 21 Ağustos ile amca Salim’in tutuklandığı 2 Eylül ve cesedin bulunduğu 8 Eylül tarihlerinde Güran ailesi bireylerinin birbirleriyle yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları belirlendi. Özellikle anne Yüksel, amca Salim, baba Arif, ağabey Enes, amca Fuat ve enişte Mehmet Şevket Kaya arasında bu tarihlerde çok sayıda telefon görüşmesi olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA 36. GÜNÜNDE Narin cinayeti soruşturması 36. gününe girerken, toplam 27 şüpheli bulunuyor. Küçük kızın cesedini dereye saklayan itirafçı Nevzat Bahtiyar dışındaki tüm şüpheliler aile üyelerinden oluşuyor. 12 kişi tutuklu bulunurken, 3 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol kararı uygulandı. Toplamda 241 tanık dahil olmak üzere, 268 kişinin ifadesine başvuruldu.

VAN JANDARMA KRİMİNAL LABORATUVAR RAPORU BEKLENİYOR

Soruşturma kapsamında, JASAT ekipleri tarafından köyde toplanan delillerle ilgili Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvarı’ndan beklenen sonuçların bu hafta içinde savcılığa gönderilmesi bekleniyor. Şüphelilerin evleri, ahırları ve araçlarında yapılan incelemeler sonucunda elde edilen parmak izi, kıyafet DNA örnekleri, tırnak, sigara izmaritleri, tükürük ve salya örnekleri ile kan ve kıl numunelerine ilişkin raporların dosyaya eklenmesi bekleniyor.

Ayrıca, köyden elde edilen fakat çözümü yapılamadığı için TÜBİTAK’a gönderilen bazı kamera görüntülerinin çözüm çalışmalarının devam ettiği ve raporun önümüzdeki günlerde savcılığa sunulacağı bildirildi.