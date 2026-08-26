Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! “Şeytantepe” belgeseli hakkında adli soruşturma başlatıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayeti yargı sürecini itibarsızlaştırma amacıyla hazırlandığı öne sürülen "Şeytantepe" belgeseli hakkında soruşturma başlattı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine harekete geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin adli bir soruşturma başlattı.
Soruşturmanın odağında, Narin Güran dosyasındaki soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü belirlenen "Şeytantepe" belgeseli yer alıyor.
Savcılık, belgeselin çekim, yapım ve finansman aşamalarında rol alan kişileri tespit ederek bu şahıslar arasındaki para hareketlerini yakın takibe aldı. Yürütülen çalışmalarda, dosyada görev yapan jandarma personelini ve adli makamları hedef alan, aynı zamanda kesinleşmiş yargı kararına yönelik faaliyetlerin kimlerle bağlantılı olduğu araştırılıyor.
Belgesele konu olan ve Türkiye'de büyük infial yaratarak haftalarca ülke gündemini meşgul eden Narin Güran cinayeti, 21 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelmişti. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin, Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolmuştu.
İhbarın ardından jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatılmış, havadan ve karadan günlerce süren çalışmalarda köyün tamamı ile bölgedeki kuyular ve su kaynakları defalarca taranmıştı.
Arama çalışmalarının 19. gününde, 8 Eylül 2024 tarihinde Narin'in cansız bedeni, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Olay yeri incelemelerinde, küçük kızın cesedinin bir çuvala konduğu ve bedenin dışarıdan fark edilmemesi için çuvalın üzerinin taş ve çalılarla kapatıldığı tespit edilmişti. Yapılan otopsi sonucu hazırlanan adli tıp raporları ise Narin'in boğularak öldürüldüğünü kesin olarak ortaya koymuştu.
Cesedin bulunmasının ardından yürütülen derinlemesine soruşturmada tüm bulgular Narin'in kendi ailesini ve yakın çevresini işaret etmişti. Süreçte gözaltına alınan komşu Nevzat Bahtiyar itirafçı olarak cinayetin detaylarını anlatmış; Narin'in cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını, çuvala koyarak dere yatağına sakladığını, bu işlem karşılığında amcanın kendisine hem para teklif ettiğini hem de tehditte bulunduğunu söylemişti.
Cinayetin bir numaralı şüphelisi ve azmettiricisi olarak tutuklanan kişi, aynı zamanda köy muhtarı olan amca Salim Güran oldu. Soruşturma dosyasında, Narin'e ait DNA izlerinin amcanın aracında bulunduğu tespitine yer verilmişti. Adli makamlar, cinayete iştirak ettikleri ve delilleri kararttıkları şüphesiyle anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran da dahil olmak üzere birçok aile üyesini tutuklayarak cezaevine göndermişti.