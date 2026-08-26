Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! “Şeytantepe” belgeseli hakkında adli soruşturma başlatıldı

Cinayetin bir numaralı şüphelisi ve azmettiricisi olarak tutuklanan kişi, aynı zamanda köy muhtarı olan amca Salim Güran oldu. Soruşturma dosyasında, Narin'e ait DNA izlerinin amcanın aracında bulunduğu tespitine yer verilmişti. Adli makamlar, cinayete iştirak ettikleri ve delilleri kararttıkları şüphesiyle anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran da dahil olmak üzere birçok aile üyesini tutuklayarak cezaevine göndermişti.