Narin Güran'ın ahırdan eve taşınırken yaşadığı ortaya çıktı!
Narin'in patikadan çıkıp evin olduğu yere geldiği ve ahır/eklenti bölgesinde eylemin gerçekleştiği belirtilen gerekçeli kararda, küçük kızın yaralı bir şekilde eve taşındığı ifade edildi.
Narin Güran cinayetinin gerekçeli karara göre Narin Güran’ın Arif Güran’ın evinde öldürüldüğü tespit edilirken cinayetin nedeni aydınlatılamadı.
Dosya arasında bulunan Daran-2 kamera kayıtlarının iyileştirilmesine yönelik alınan Ulusal Kriminal raporunda ev-ahır istikametine doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renk olmasından ve kısa boylu, zayıf algılanmasından kaynaklı ve Narin'in en son görüldüğü patika başlangıcında yer alan okul kamera kaydı ile uyumlu olması karşısında ilgili karartının maktul olduğu mahkeme tarafından kabul edildi.
“Bu durum karşısında maktul Narin'in ev, ahır veya eklentilerinde öldürülme eylemine başlandığı, akabinde maktul Narin'in bedeninin Arif Güran'ın evine getirilerek öldürme eyleminin burada tamamlandığı, daha sonra maktul Narin'in Cansız bedeninin sanık Nevzat tarafından Katılan Arif'in evinden alınarak önce kendi evinin ahırında çuvala konulduğu, söz konusu çuvalın sanık Nevzat'ın kullanımında olan 23 AN 630 plaka sayılı araca konulmak suretiyle Eğertutmaz deresine götürüldüğü…”
‘KURTARMA İHTİMALLERİ VARKEN ÖLMESİNE RIZA GÖSTERDİLER’
Gerekçeli karara göre sanıklar Enes Güran, Salim Güran ve Yüksel Güran'ın, Narin Güran'ın öldürüldüğü zaman diliminde ev, ahır veya eklentilerinde bulundukları, bu hususun Ulusal Kriminal, daraltılmış baz verileri, kamera kayıtları, analiz raporu ve diğer tüm deliller ile sabit olduğu belirlendi.