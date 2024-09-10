Narin soruşturmasında son durum: İtirafçının oğlu konuştu
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturma devam ediyor. İlk itirafta bulunan bir şüpheli, Narin'in amcasını suçladı. Savcılık, gözaltındaki 24 şüpheli için ek gözaltı süresi kararı aldı. Öte yandan gözaltındaki itirafçının oğlu 'Bu saatten sonra o insana baba demem' dedi.
8 yaşındaki Narin 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kayboldu, Pazar günü cansız bedeni bir çuval içinde üzerine taş konarak suyun içinde gizlenmiş halde bulundu. Dün toprağa verildi.
Narin'in ön otopsi raporunda yer alan ilk ayrıntılara göre, Narin'in ölüm zamanına ilişkin bir tahminde bulunulamadı. 14 kişilik uzman ekibin yürüttüğü ön otopsi çalışmasında, Narin’in cansız bedeninde gözle görülür kesici alet ve silahla yaralanma bulgusuna rastlanılmadı.
Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Narin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan bir itirafçı "Cesedi amcası getirdi, ben de dereye attım." ifadelerini kullanmıştı.
24 ŞÜPHELİ İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ
Narin’in ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltında bulunuyor. Savcılık, gözaltındaki 24 şüpheli için ek gözaltı süresi kararı aldı.
YERLİKAYA NEDEN AİLEYE BAŞ SAĞLIĞI DİLEMEDİ?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Baş sağlığı mesajında neden aileye baş sağlığı dilemedi' sorularına yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtip "Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum." dedi.
Gazetecilerin "Başımız sağ olsun dediniz, aileye baş sağlığı dilemediniz" sorusuna Yerlikaya, "Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman ise anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?" dedi.
NARİN'İ GÖMEN N.B.'NİN OĞLU KONUŞTU
Narin'in cansız bedenini gömdüğünü itiraf eden N.B.'nin oğlu F.B. konuştu.
"Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana 'baba’ demem" dedi.
Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre itirafçının oğlu şunları kaydetti:
- Şu ana kadar babamın tek bir hareketinden şüphelenmedik. Babam aramalara katıldı, aileyle birlikte günlerce Narin’i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Evde, aramızda Narin’e dair bir konuşma olmadı hiç, çünkü ailece hep aramalara eşlik ettik. ‘Bu kız nerede, ne oldu acaba?’ diye günlerce ailemdeki herkes Narin’i aradı. O nedenle babamla konuşma fırsatımız olmadı. Aklımıza da kimseyle ilgili bir şey gelmedi herkes gibi arıyorduk. İnsanlar kaçırıldığını düşünüyordu. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz. Köy yaklaşık 100 hanelik. Narin’in ailesi de çiftçilik yapıyordu. İntihar olayını hiç duymadık, öyle bir şey olsaydı duyardık.