Narin soruşturmasında son durum: İtirafçının oğlu konuştu

8 yaşındaki Narin 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kayboldu, Pazar günü cansız bedeni bir çuval içinde üzerine taş konarak suyun içinde gizlenmiş halde bulundu. Dün toprağa verildi.

Narin'in ön otopsi raporunda yer alan ilk ayrıntılara göre, Narin'in ölüm zamanına ilişkin bir tahminde bulunulamadı. 14 kişilik uzman ekibin yürüttüğü ön otopsi çalışmasında, Narin’in cansız bedeninde gözle görülür kesici alet ve silahla yaralanma bulgusuna rastlanılmadı.

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Narin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan bir itirafçı "Cesedi amcası getirdi, ben de dereye attım." ifadelerini kullanmıştı.

24 ŞÜPHELİ İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ

Narin’in ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltında bulunuyor. Savcılık, gözaltındaki 24 şüpheli için ek gözaltı süresi kararı aldı.

YERLİKAYA NEDEN AİLEYE BAŞ SAĞLIĞI DİLEMEDİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Baş sağlığı mesajında neden aileye baş sağlığı dilemedi' sorularına yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtip "Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum." dedi.

Gazetecilerin "Başımız sağ olsun dediniz, aileye baş sağlığı dilemediniz" sorusuna Yerlikaya, "Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman ise anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?" dedi.

NARİN'İ GÖMEN N.B.'NİN OĞLU KONUŞTU

Narin'in cansız bedenini gömdüğünü itiraf eden N.B.'nin oğlu F.B. konuştu.

"Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana 'baba’ demem" dedi.

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre itirafçının oğlu şunları kaydetti: