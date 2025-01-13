Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Gündem yaratacak iddia

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, Narin Güran cinayeti davasında tutuklu bulunan anne Yüksel Güran’ın itirafçı olduğunu iddia etti.

Mert Sagit Mert Sagit
Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Gündem yaratacak iddia
Yayınlanma: Güncellenme:

Av. Ali Eryılmaz Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, cezaevindeki ziyaret trafiğinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, istinaf süreci öncesinde davanın seyrini değiştirebilecek önemli gelişmelerin yaşanabileceğini öne sürdü.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı, tutuklu bulunan anne Yüksel Güran'ın itirafçı olduğunu iddia etti.
Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayetinde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, cinayetin faili olarak tutuklanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından yeni bir iddia ortaya attı.

Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinayetle ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ve özellikle cezaevindeki ziyaret trafiğini izleyerek davanın seyrinin değişebileceğini öne sürdü. Eryılmaz, Yüksel Güran'ın itirafçı olduğunu ve ilk suçlamayı yönelttiğini belirterek "Salim yaptı" ifadelerini kullandığını duyurdu.

Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Gündem yaratacak iddia - Resim : 1

Öte yandan Gazeteci Nazif Karaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada''Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran’ın itirafçı olduğu yönündeki bilgi, adli makamlar tarafından doğrulanmadı.'' ifadelerini kullandı.

SGK'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin iddialarına ilişkin açıklamaSGK'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin iddialarına ilişkin açıklamaGündem
Narin Güran diyarbakır
Günün Manşetleri
6 tutuklama
Türkiye'nin Suriye politikası ne olmalı? PKK tehdidi nasıl ortadan kaldırılır?
Erdoğan'dan çocuk sahibi olmak isteyenlere müjde
DEAŞ'a Gürz-38 darbesi
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı
6 terörist etkisiz hale getirildi
Balıkesir'de işçi servisi devrildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı
Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı
Çok Okunanlar
İstanbul'da kar kapıya dayandı: Marmara bölgesi etki altında İstanbul'da kar kapıya dayandı: Marmara bölgesi etki altında
Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri ne kadar? Ferdi Tayfur'un yıllık telif geliri ne kadar?
6,9 büyüklüğünde deprem oldu 6,9 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi İstanbul’da yaşam kalitesinin en yüksek olduğu 10 semt belirlendi
Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi! İşte şartlar ve başvuru detayları Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi! İşte şartlar ve başvuru detayları