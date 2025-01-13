Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Gündem yaratacak iddia

Av. Ali Eryılmaz Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, cezaevindeki ziyaret trafiğinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, istinaf süreci öncesinde davanın seyrini değiştirebilecek önemli gelişmelerin yaşanabileceğini öne sürdü.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı, tutuklu bulunan anne Yüksel Güran'ın itirafçı olduğunu iddia etti.

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayetinde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, cinayetin faili olarak tutuklanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından yeni bir iddia ortaya attı.

Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinayetle ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ve özellikle cezaevindeki ziyaret trafiğini izleyerek davanın seyrinin değişebileceğini öne sürdü. Eryılmaz, Yüksel Güran'ın itirafçı olduğunu ve ilk suçlamayı yönelttiğini belirterek "Salim yaptı" ifadelerini kullandığını duyurdu.

Öte yandan Gazeteci Nazif Karaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada''Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran’ın itirafçı olduğu yönündeki bilgi, adli makamlar tarafından doğrulanmadı.'' ifadelerini kullandı.