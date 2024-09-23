Narkoçelik-40 operasyonu: 125 uyuşturucu satıcısı yakalandı

32 ilde uyuşturucu imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik jandarma ekiplerinin düzenlediği “Narkoçelik-40” operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narkoçelik-40 operasyonu: 125 uyuşturucu satıcısı yakalandı
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Operasyonlarda 3 ton 972 kg uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kenevir ve skunk bitkisi ile 188 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Yakalanan 125 sokak satıcısından 63’ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın’da gerçekleştirilen "Narkoçelik-40" operasyonlarını duyurdu.

Bu kapsamlı operasyonlarda, 3 ton 972 kg uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 kök kenevir ve skunk bitkisi ile 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda yakalanan 125 uyuşturucu satıcısından 63’ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı.

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