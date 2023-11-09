Narkogüç Operasyonunda 210 Şüpheli Yakalandı! Uyuşturucu ile Mücadele Sürüyor

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak 32 ilde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

210 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı olarak "Narkogüç" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonun, suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve yöneten, konum bilgisine göre uyuşturucu bırakıp banka hesaplarına para yatırılması suretiyle uyuşturucu ticareti yapan, suçtan kaynaklı mal varlığını aklayan, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirildiğini belirtti.

Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, örgüt elebaşı yabancı uyruklu Jamukhan Ulus'un da operasyonlarda yakalandığını anlattı. Yerlikaya ayrıca, 210 şüphelinin gözaltına alındığını ve örgütün yönetici ağının çökertildiğini de kaydetti. Yerlikaya, "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin bir bir tepelerine binip nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

- 42 özel harekat unsuru, 2 helikopter, 1 İHA, 29 narkotik dedektör köpeği ile 680 ekip ve 2 bin 294 personelimiz katıldı. 353 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Ankara'da 135, diğer 31 ilimizde 75 olmak üzere toplam 210 şüpheli gözaltına alındı. MASAK Başkanlığıyla koordineli yürütülen çalışmada lider ve yönetici kadrosunun taşınır/taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. İlk belirlemelere göre operasyonda 33,5 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde, 6 bin 659 uyuşturucu hap maddesi, 3 tabanca, 79 bin 238 dolar, 36 bin 500 avro, 249 bin 701 lira ele geçirildi.

Çalışmada görev alan polisleri tebrik eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.