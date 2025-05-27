Narkokapan-İstanbul 2’de dev darbe: 279 gözaltı, 254 tutuklama!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonda, Bağcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Maltepe ve Pendik ilçelerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda toplam 279 şüpheli gözaltına alındı.

254 ZANLI TUTUKLANDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 279 kişiden 254’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 25 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan açıklamalarda, bu tutuklama oranının, sokak bazlı uyuşturucu operasyonları açısından son yılların en yükseklerinden biri olduğu vurgulandı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR SERGİLENDİ

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde basına sergilendi.

Sergilenen materyaller arasında 102 kilo 918 gram uyuşturucu madde, 5 bin 224 adet uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 94 adet fişek bulunuyor.