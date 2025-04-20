Narkokapan operasyonunda dev tutuklama dalgası: 178 şüpheli daha cezaevine gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen “Narkokapan-Ankara Operasyonu” kapsamında gözaltına alınan 178 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

14 İLDE DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU

17 Nisan'da Ankara merkezli olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu madde ticaretine ağır darbe vurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takip yaptığı şüpheliler, sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

196 ŞÜPHELİ ADALET KARŞISINA ÇIKARILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 196'sı, emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Hakimlik, şüphelilerden 178’inin tutuklanmasına, 18'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Operasyon kapsamında daha önce tutuklanan zanlılarla birlikte toplam tutuklu sayısı 316’ya ulaştı.