Narkopakan-8 operasyonu: Uyuşturucu imalatçısına suçüstü!

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde üreticilerine yönelik düzenlenen “Narkopakan-8” operasyonunda 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narkopakan-8 operasyonu: Uyuşturucu imalatçısına suçüstü!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 106 kilogram sıvı metamfetamin, 34 kilogram kile emdirilmiş katı metamfetamin, 5 kilogram kristal halde metamfetamin, 7 kilogram ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Yüzyılı’nda uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede temel hedefimiz, ‘Ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmek’ olacaktır. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”

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