Narkotik operasyonu: 218 tutuklama!

İzmir'de narkotik ekipleri 156 operasyon düzenledi ve 218 kişi gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narkotik operasyonu: 218 tutuklama!
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sağlanan desteğin engellenmesi ve İzmir'in narkotik suçlardan arındırılması amacıyla 1-31 Ekim tarihleri ​​arasında kişiler arasında sokak satıcılarına yönelik 156 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 24 kilo 357 gram esrar-skank, 5 kilo 977 gram kokain, 35 kilo 457 gram sentetik, 1,39 litre ketamin ve 158 bin 885 sentetik ecza ele geçirildi, 332 şüpheli ele alındı.

Emniyetteki operasyonların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 218'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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