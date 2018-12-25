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Narkotik operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'da özel harekat polisinin de destek verdiği sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda tespit edilen şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle Esenyurt ve Beylikdüzü'nde önceden belirlenen 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen baskınlara 250 polis katıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 40 şüpheli de yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Etiketler; #narkotik #operasyon #istanbul #gözaltı
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