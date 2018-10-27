Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan operasyonel birimlere, özel harekat timlerince eğitim verilmeye başlandı. İki haftalık zorlu eğitim aksiyon dolu görüntülere sahne oluyor.

Korkusuzlar... Gözünü budaktan sakınmıyorlar...



Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan operasyonel birimlere, özel harekat timlerince eğitim verildi. Taktik atış ve operasyon eğitimi aksiyon dolu görüntülere sahne oldu.



Narkotik timleri ilk olarak 2 hafta boyunca sokakta uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele eğitimi aldı. 70 saatlik eğitime, 40 personel katıldı.



Polisin faliyetleri oldukça kapsamlı... Eğitim, yaya ve hareket halindeki araçtan atış teknikleri, silah bilgisi ve kullanımı, hedef keşfi, pusudan kurtulma ile meskun mahal operasyonları gibi konularda uzman özel harekat personelince verildi.



Kursiyerlerden isimsiz ve imzasız olarak faaliyet hakkındaki görüşlerinin yazmaları da istendi.



Dönemsel olarak planlanan eğitimlerin belirli aralıklarla organize suçlar, kaçakçılık, asayiş ve terörle mücadele gibi operasyonel birimlere de verileceği öğrenildi.



ulusal.com.tr