Nasrallah’ın ölümünün ardından Hizbullah’tan ilk açıklama: "Mücadelemiz devam edecek!"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, Hizbullah’tan ilk resmi açıklama geldi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Nasrallah’ın ölümünün ardından basın önünde ilk kez konuştu ve önemli mesajlar verdi.

Kasım’ın açıklamaları şu şekilde:

"Bir kardeşimizi, liderimizi kaybettik. Nasrallah ABD önünde set oldu, işgallerin önünde durdu. İsrail, Lübnan'ın her bölgesinde suç işliyor. Zarar vermediği köy kalmadı, evinde oturanları da vuruyor. "