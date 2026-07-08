NATO Ankara Zirvesi’nde ikinci gün: Ukrayna çatlağı büyüyor!

. Ankara’daki kritik temaslarda Türkiye'nin F-35 programına dönüş şartı, komşu ülkelerin tepkileri ve Ukrayna’ya yapılacak yardımların sınırları ön plana çıktı.

ABD Heyetinden Türkiye’ye F-35 Yeşil Işığı: "S-400 Engeli Aşılmalı"

Zirve kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Kongresi heyeti, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik rolünü ve son yıllarda büyük ivme kazanan savunma sanayisini övgü dolu sözlerle takdir etti. Ancak Ankara-Washington hattındaki en kritik dosya olan F-35 programı hakkında net bir mesaj verildi.

Heyet adına konuşan ABD’li Senatör Jeanne Shaheen, Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesinin önündeki temel engelin hâlâ Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"S-400'e ilişkin tehdit kabul edilebilir şekilde ortadan kaldırılırsa Türkiye'nin F-35 programına dönmesi hem Türkiye hem de ABD için olumlu olur."

Atina Sessiz, Sofya ve Budapeşte Mesafeli

ABD heyetinin Türkiye ve F-35 konusundaki bu önemli çıkışı, bölge ülkelerinde de yakından takip ediliyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, basın mensuplarının konuya ilişkin soruları karşısında yorum yapmaktan kaçınarak, "F-35 açıklamaları hakkında yorum yapmak istemiyorum" demekle yetindi.

Zirvenin bir diğer önemli gündem maddesi olan Ukrayna’ya destek konusunda ise bazı üye ülkelerden temkinli ve itiraz eden sesler yükseldi:

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev: Kiev’e yapılan yardımların iç politikadaki dengeleri bozmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Ukrayna'ya desteğimiz sosyal harcamaları etkilememeli" uyarısında bulundu.

Macaristan Başbakanı Péter Magyar: Budapeşte’nin savaşın başından bu yana sergilediği mesafeli tutumu sürdüreceğini vurgulayarak, "Ukrayna'ya silah ya da asker göndermeyeceğiz" sözleriyle kırmızı çizgilerini bir kez daha net bir şekilde çizdi.