NATO dağılıyor: Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!

Tusk, transatlantik birliğin geleceği için en büyük riskin dış tehditlerden ziyade içsel bir zayıflama olduğunu vurguladı.

ABD’NİN ASKER ÇEKME KARARI DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Krizin merkezinde, Donald Trump yönetiminin Almanya’da konuşlu yaklaşık 5 bin ABD askerini geri çekme planını resmen duyurması yer alıyor. Söz konusu hamle, Avrupa’nın güvenlik mimarisinde stratejik bir boşluk oluşabileceği endişesini doğururken, ittifak içindeki güven bağlarını da sorgulanır hale getirdi.

TUSK: "EN BÜYÜK TEHDİT İÇERİDEN ÇÖZÜLME"

Sosyal medya üzerinden müttefik ülkelere seslenen Donald Tusk, NATO’nun karşı karşıya olduğu riskleri şu sözlerle dile getirdi:

"İttifakın giderek dağılması en büyük tehdittir. Bu süreç derhal tersine çevrilmelidir. Transatlantik birlik için asıl tehlike dış saldırılar değil, kendi içimizdeki çözülmedir. Müttefiklerin savunma konusunda daha fazla sorumluluk alması artık bir zorunluluktur."

ALMANYA’DAN TEMKİNLİ VE SORUMLULUK ODAKLI YAKLAŞIM

ABD’nin kararının odağındaki ülke olan Almanya’da ise Savunma Bakanı Boris Pistorius, gelişmelere ihtiyatlı bir yaklaşım sergiledi. Pistorius, ABD’nin kararını stratejik bir değişim olarak değerlendirerek Avrupa ülkelerinin kendi güvenlikleri için daha fazla inisiyatif alması gerektiğini belirtti. Almanya’nın askeri kapasitesini artırmak adına yeni savunma yatırımları ve adımları planladığını ifade eden Pistorius, ittifakın birliğinin korunması için diplomatik kanalların açık tutulacağını vurguladı.