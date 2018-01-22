NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Dışişleri Müsteşarı Yalçın ve Müsteşar Yardımcısı Esener ile görüşecek. Gottemoeller, ziyaretin ikinci gününde İstanbul'da 3. Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezini ziyaret edecek

NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, iki günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı Ankara'da Dışişleri Bakanlığında görüşmelerde bulunacak.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 22-23 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, Dışişleri Bakanlığında Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile bir araya gelecek.



Temaslarına başlamadan önce Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Gottemoeller'in programında Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezini ziyaret de var.



NATO Genel Sekreter Vekili Gottemoeller, ziyaretin ikinci gününde de İstanbul'da 3. Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezini ziyaret edecek ve Milli Savunma Üniversitesinde konuşma yapacak.



Bu arada Zeytin Dalı Harekatı 3. gününde başarıyla sürüyor.