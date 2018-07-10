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NATO'dan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. "İttifak üyelerinin hangi silahları satın alacaklarına kendilerinin karar vereceğini söyleyen Stoltenberg, satın alınan silahların birbirine uyumlu olması gerektiğine dikkat çekti.

NATO'dan S-400 açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan s-400 hava savunma sistemi almasına tepkili olan NATO'dan yeni bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir Rus haber ajansına röportaj verdi.

Stoltenberg,  "İttifak üyeleri hangi silahları satın alacaklarına kendileri karar verme hakkına sahip." dedi. Ancak müttefikler tarafından satın alınan silahların birbirine uyumlu olması gerektiğinin altını çizdi. Bunun NATO için kilit bir mesele oduğunu söyledi.

Çoğu zaman müttefiklerin, NATO üyesi diğer ülkelerden askeri teçhizat aldığını ifade etti Stoltenberg; "Bu, ittifakın operasyonel uyumluluğunu ve bunun bir neticesi olarak da güvenliğimizi güçlendiriyor," diye konuştu.

Stoltenberg'in verdiği röportaj, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesinden hemen öncesinde yayımlandı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #nato
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