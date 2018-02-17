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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten nükleer silah mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşen 54. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Stoltenberg, "Nükleer silahlar var oldukça NATO da nükleer bir ittifak olmaya devam edecek" dedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten nükleer silah mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşen 54. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Münih Güvenlik Konferansı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Jens Stoltenberg şöyle konuştu:

"Şu konuya bir açıklık getirmeme izin verin: NATO´nun amacı nükleer silah olmayan bir dünyadır.

Fakat nükleer silahlar var oldukça NATO da nükleer bir ittifak olmaya devam edecektir.

Rusya, Çin ve Kuzey Kore´nin nükleer silah bulundurduğu fakat NATO´nun bulundurmadığı bir dünya daha güvenli bir yer olmayacaktır"

ulusal.com.tr

Etiketler; #nato #almanya #münih #jens stoltenberg #nükleer silah
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