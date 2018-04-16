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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katıldığı heyetler arası görüşmesi başladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'de

ABD öncülüğündeki emperasyalist güçlerin Suriye'ye saldırısı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye geldi.  

Stoltenberg, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşüyor. Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmenin ardından Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün yaptığı açıklamada NATO'nun destek için Türkiye'de ciddi bir mevcudiyeti olduğuna dikkati çekerek "Tüm müttefiklere Türkiye'ye daha fazla destek sağlamaları konusunda çağrıda bulunuyorum" demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #jens stoltenberg #türkiye #nato
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