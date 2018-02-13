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NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, “Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir." dedi.

NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye açıklaması

Stoltenberg, Brüksel’deki NATO karargahında düzenlediği basın  toplantısında, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı konusunda NATO'yu geçtiğimiz  hafta bilgilendirdiğine dikkati çekerek, kendisinin de Suriye'deki durum hakkında  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türk liderlerle düzenli iletişim halinde  olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Türkiye'nin NATO müttefiklerini bilgilendirmeye devam etmesini  bekliyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi  Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini  çözme hakkına sahiptir ancak bunu orantılı ve ölçülü biçimde yapmalılar."
 
"Türkiye ile ABD arasında görüşmeler memnuniyet verici"
 
Öte yandan Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye ile  ABD arasında görüşmelerin olmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.
 
Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi anlaşması  hakkında da Stoltenberg, "Anlaşmanın detaylarını açıklamak Türkiye'ye kalmış. Öte  yandan, Türkiye'nin iki NATO müttefiki İtalya ve Fransa ile ortak hava savunma  sistemi geliştirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #nato #jens stoltenberg #zeytin dalı harekatı #türkiye
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