NATO Genel Sekreteri Rutte'den dikkat çeken açıklama!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Kanada'ya uygulayacağı ek gümrük vergilerinin ittifaka zarar vermeyeceğini belirtti. Rutte, Ukrayna'ya verilen desteğin önemine vurgu yaparak, NATO müttefiklerinin bir arada hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Sude İnak Sude İnak
NATO Genel Sekreteri Rutte'den dikkat çeken açıklama!
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Kanada'ya uygulayacağı ek gümrük vergisinin ittifaka zarar verip vermeyeceği sorusu üzerine, "Kolektif caydırıcılığımız üzerinde bir etkisi olmayacağına kesinlikle inanıyorum. Müttefikler arasında her zaman sorunlar vardır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karagahı'nda İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rutte, Ukrayna'ya yapılan yardımlara değinerek, "İleriye dönük olarak desteğimizi sürdürmekle kalmayıp, arttırmaya devam etmeliyiz ki zamanı geldiğinde Ukrayna müzakere masasına güçlü bir pozisyonda oturabilsin ve kalıcı barış için iyi bir anlaşma arayışına girebilsin. Dünyamız giderek daha tehlikeli bir hal alıyor. Tüm alanlardaki tehditleri karşılayabilmek için daha donanımlı olmalıyız. Hem şimdi hem de gelecekte" dedi.

Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik istikrarsızlaştırma eylemlerinin arttığına dikkat çeken Rutte, Rusya'nın İngiltere'nin dijital altyapısını hedef aldığını hatırlatarak, "Daha geçen ay, İngiliz sularında bir kez daha bir Rus casus gemisi tespit ettiniz ve Moskova'ya bu tür küstah eylemlerin kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettiniz. Bu saldırıları kesin olarak durdurmak için oyunumuzu geliştirmeli ve caydırıcılığımızın şüpheye yer bırakmadığından emin olmalıyız. Bunu da savunmaya daha fazla yatırım yaparak yapabiliriz. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, savaşı önlemek için daha fazla harcama yapmalıyız" dedi.

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