NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye’nin bazı meşru güvenlik kaygıları var. NATO müttefiklerinden hiçbir tanesi Türkiye'den daha fazla terör saldırıları mağduru olmadı. Türkiye'nin NATO müttefiklerine Kuzey Suriye'deki operasyon hakkında bilgilendirmeye devam etmesini bekliyorum" diye konuştu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Türkiye’nin bazı meşru güvenlik kaygıları var. NATO müttefiklerinden hiçbir tanesi Türkiye'den daha fazla terör saldırıları mağduru olmadı." dedi.



NATO üyelerinin savunma bakanlarını 2 günlüğüne Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Stoltenberg basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



NATO'nun terörle mücadeleye çeşitli şekillerde katkı sağladığını ancak Suriye'nin kuzeyinde fiilen bulunmadığını anımsatan Stoltenberg, "Türkiye’nin bazı meşru güvenlik kaygıları var. NATO müttefiklerinden hiçbir tanesi Türkiye'den daha fazla terör saldırıları mağduru olmadı. Ama biz Türkiye'nin buna orantılı ve ölçülü bir biçimde karşılık vermesini bekliyoruz." diye konuştu.



Stoltenberg, Türkiye'nin NATO müttefiklerine Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin NATO müttefiklerine Kuzey Suriye'deki operasyon hakkında bilgilendirmeye devam etmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.



Zirveye hazırlık



Stoltenberg, savunma bakanlarının toplantısında NATO'nun temmuz ayında üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla gerçekleştireceği zirveye hazırlanacaklarını söyledi.



Toplantının Nükleer Planlama Grubu oturumuyla başlayacağını belirten Stoltenberg, burada NATO nükleer güçlerinin güvenli ve etkili tutulması konusunda istişarelerde bulunacaklarını anlattı.



NATO toplantısında Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil edecek. Canikli aralarında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de aralarında bulunduğu muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.