NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, örgütün Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alma kararının sonuçlarından endişeli olduğunu, fakat aynı zamanda Ankara’nın değerli bir müttefik olmaya devam edeceğinden de emin olduğunu belirtti

Türkiye’nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın alması ile ilgili bir açıklama yapan Stoltenberg, NATO’nun Türkiye’nin bu kararının sonuçlarından endişe duyduğunu, fakat aynı zamanda Ankara’nın değerli bir müttefik olarak kalacağından ve örgütle birlikte diğer sorunlar üzerinde çalışmaya devam edeceğinden emin olduğunu kaydetti.



Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Stoltenberg, “Türkiye’nin S-400 sistemlerini satın alma kararı ulusal, egemen olmasına rağmen ben bu kararın sonuçlarından endişeliyim, zira NATO için silahların operasyonel uyumu önemli. Rus S-400 sistemi örgütün birleşik hava-füze savunma sistemine entegre edilmeyecek” dedi.



“S-400 konusu çok ciddi, ancak Türkiye’nin katkısı ve NATO’daki rolü, S-400 konusuna göre çok daha derin” diyen Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etti:



“Türkiye’nin NATO’nun çok değerli ve önemli bir müttefiki olmaya devam edeceğinden ve S-400’lerin sorun yaratmasına rağmen diğer birçok meydan okumaların üzerinde birlikte çalışacağımızdan kesinlikle eminim.”



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