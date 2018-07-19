NATO üyesi olan Türkiye, NATO karşıtlığında zirveye oturdu. ABD merkezli araştırma kuruluşu PEW'e göre Türk vatandaşlarının yüzde 58'i NATO'ya olumsuz bakıyor. Öte yandan Amerika'ya karşı olumsuz bakışın en fazla arttığı ülke de Türkiye oldu.

NATO karşıtlığında Türkiye birinci sıraya oturdu. Araştırmayı ABD merkezli araştırma kuruluşu PEW yaptı.Araştırmada, NATO’ya üye ülkeler içinde, ittifaka en çok karşı olan ülke Türkiye çıktı.Araştırmaya göre, Türk vatandaşlarının yüzde 58’i NATO’yu olumsuz değerlendirdiğini ya da karşı olduğunu bildiriyor.Yine PEW'in 2017'de yaptığı bir araştırmada Türk vatandaşlarının yüzde 72’si, Türkiye’ye yönelik en büyük tehdit olarak ABD’yi gördüğünü belirtiyor.Öte yandan BBC Dünya Servisi’nin 19 ülkede yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, 2014 yılına kıyasla ABD’ye olumsuz bakışın en fazla arttığı ülke de Türkiye oldu.