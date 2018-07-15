Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S 400 hava savunma sistemleri konusunda NATO'dan bir açıklama daha geldi. NATO Hava Kuvvetleri Komutanı General Wolters, S 400 sistemlerinin NATO için risk oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin, uzun zamandır ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini Rusya'dan temin etme kararının, NATO ve batı dünyasında oluşturduğu rahatsızlık sürüyor.Konu ile ilgili bir açıklama da NATO Hava Kuvvetleri Komutanı General Tod Wolters'dan geldi.General Wolters, Reuters'a yaptığı açıklamada Türkiye'ye kurulması planlanan S 400 hava savunma sistemlerinin NATO için bir risk oluşturduğunu söyledi.Durumun endişe verici olduğunu ifade eden Wolters, S 400'lerin NATO'nun bilinen düşmanları tarafından radara yakalanmayan F 35 savaş uçakları hakkında derin bilgiler edinmesine sebep olabileceğini söyledi.NATO'nun kaygılarından biri, önümüzdeki 2 yılda Avrupa'da F 35 uçaklarının sayısının artacak olması. Norveç, İngiltere, İtalya ve Hollanda'ya 2 yıl içinde 66 adet F 35 savaş uçağı teslim edilecek.