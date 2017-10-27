Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, NATO'nun Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasına ilişkin açıklamasını değerlendirdi

NATO’nun, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın alması durumunda 'kaçınılmaz sonuçlarla' karşı karşıya kalacağı açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, ittifakın tepkisinin histerik olduğunu belirtti.



"ABD SERT TEPKİ VERİYOR ÇÜNKÜ ETKİSİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR"



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Jillin bu açıklamanın, NATO’nun bugün herkesin tek patron Washington’a boyun eğdiği sıkı yönetim kampı olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:



"Bu patron, silahın kimden ve ne kadar alınacağını dikte ediyor. Bu ‘elebaşı’ bu kamptaki etkisini kaybetmek istemiyor. Bu yüzden bu kadar sert tepki veriyor.



"DELİNİN BİRİ TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIRMAK İSTERSE S-400 DEVREYE GİRECEK"



Peki, aslında ne baş verdi? Şu baş verdi ki, S-400’ler alınırsa gerçekten Türkiye’yi koruyacak. Bir deli, baş eğmeyen Türkiye’yi cezalandırmaya karar verirse, ona karşı da koruyacak.



Bu sistem, başta sivilleri vurmayı seven Amerikan savaş uçaklarının yolunu kesecek. Rakka ve diğer kentlerde nelerin yaşandığını hatırlayalım. NATO histerik bir tepki veriyor.



Ama belli bir bağımsızlık düzeyine sahip Türkiye’nin, diğer NATO ülkelerinden farklı olarak patrona yaranmayı değil kendi güvenliğini düşünüyor.



ulusal.com.tr