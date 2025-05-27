NATO Tatbikatına karşı Edirne'de buluşma: Yankısı Yunan basınında

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Edirne’de yaptığı konuşma, Yunan basınında geniş yer buldu. Miting, Yunanistan merkezli birçok medya organı tarafından “milliyetçilik dalgası” olarak tanımlandı.

Yunan haber sitesi Ethnos, eylemi “Milliyetçilik sokaklarda: Dedeağaç’taki NATO tatbikatına karşı Edirne’de gösteri” başlığıyla duyurdu. Haberde, Perinçek’in konuşmasının “Avrasya damgası taşıyan; ABD, NATO ve İsrail karşıtı” bir konuşma olduğu vurgulandı.

Öte yandan Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Athinaika Nea, tatbikat haberini “Ankara, NATO tatbikatından rahatsız” başlığıyla servis etti. Söz konusu yayınlarda, Vatan Partisi’nin NATO ve ABD karşıtı söylemleri ön plana çıkarıldı. Ayrıca tatbikatta yer alan Amerikan askerlerinin sınırdaki varlığı da tartışma konusu yapıldı.

Türk medyasının konuya sessiz kalması ise tepkilere neden oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türk basını sessizliğini korurken, Yunan medyası gerçeği tüm çıplaklığıyla aktarıyor. Vatan Partisi'nin Edirne'de düzenlediği yürüyüş ve eylem Yunan basınında geniş yer buldu. Onlar bu gelişmeyi ‘Türkiye’de yükselen milliyetçilik dalgası’ olarak yorumluyor.”

Basındaki bu sessizliğin nedenlerine dikkat çeken Perinçek, Türkiye’de basın özgürlüğünün sınırlı olduğunu belirtti:

“Türkiye’de basın özgürlüğü NATO sınırında sona eriyor. ABD ve NATO’nun Türkiye üzerindeki planlarını sorgulayan hiçbir haber medyada yer bulamıyor. Bu durumu daha önce FETÖ ve PKK ile ilgili haberlerde de yaşadık. Şimdi yine aynı sansür devrede.”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Vatan Partisi’nin uyarılarını ve Aydınlık ile Ulusal Kanal’ın yayınlarını yalanlamasına da tepki gösterildi.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İlker Yücel ise sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Ne mutlu ki Aydınlık ve Ulusal Kanal, Türkiye’nin milli çıkarlarını esas alan bir yayın çizgisiyle Türk milletine karşı görevini yerine getiriyor.”

Tatbikat ve mitinge ilişkin tartışmalar devam ederken, Türk kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi gerektiği çağrısı yineleniyor.