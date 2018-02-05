Teğmen Cihangir Çubukçu... Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit oldu. İzmir’deki evi NATO Karargâhı’nın tam karşısındaydı. Şehit haberi ulaşınca NATO karargâhının duvarı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Karargahı’n Amerikalı komutanının “Türk Bayrağı’ndan rahatsız olduğu” haberleri üzerine şehidin evinin bulunduğu caddeinin tamamına Türk bayrakları asıldı

NATO şaşırma sabrımızı taşırma... İzmir’deki NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası önünde tepki vardı.



Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Teğmen Cihangir Çubukçu’nun evi İzmir Buca’daki NATO karargâhının tam karlısındaydı. Şehit haberi İzmir’e ulaşınca NATO Karargâhı’nın duvarları Türk Bayraklarıyla donatıldı.



NATO karargâhının nöbetçi Amerikalı komutanının asılan Türk Bayraklarından “rahatsızlık duyduğu” haberleri gelince, AKP ve BBP İzmir teşkilatları kışla önünde basın açıklaması yaptı.



Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun Buca ilçesinde evinin bulunduğu caddeye Türk bayraklarıyla asıldı. AKP İl Başkanı Bülent Delican, tüm sokağı Türk bayraklarıyla donatmaya geldiklerini söyledi.



NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası önündeki eylemde İstiklal Marşı okundu ve ardından sloganlar atıldı.



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