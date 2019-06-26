NATO'ya üye ülkelerin Savunma Bakanları Brüksel'de bir araya geldi. NATO'nun gündeminde; Savunma harcamaları, Afganistan ve İran konuları var. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar zirvede kritik bir görüşme de yaptı. İşte zirvenin ayrıntıları ve yaşanan diplomasi trafiği...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı bugün başladı.Türkiye'yi temsil etmek üzere Brüksel'e giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı öncesi ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldi.Görüşmede,Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinildi. Ayrıca Suriye ve F-35 ile diğer ikili güvenlik ve savunma işbirliği konuları masaya yatırıldı.NATO üyesi 29 ülkesinin savunma bakanlarının katılım göstereceği toplantıda; savunma harcamaları, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması, İran ve Afganistan meseleleri ele alınacak.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşmasından çekilmesinin ele alınacağını belirtti.Stoltenberg, "Rusya'ya antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için 2 Ağustos'a kadar vakti var. Ancak bu gerçekleşmezse NATO'nun cevap vermesi gerecektir" dedi.ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı antlaşmadan tek taraflı çekileceğini açıklamıştı. Putin ise buna karşılık antlaşmayı askıya almıştı. Rusya Parlamentosu bugün Rusya'nın antlaşmadan çekilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.