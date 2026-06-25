NATO Zirvesi nedeniyle binaların önü kapatılıyor mu? DMM'den gecekondu iddialarına yanıt

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında güzergah hatları üzerinde yürütülen fiziki düzenlemeler kamuoyunda çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Ortaya atılan "NATO Zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor" iddiası üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) resmi bir açıklama yayımladı.

DMM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kurumun NSosyal hesabı üzerinden paylaşılan bilgilendirme metninde, söz konusu çalışmaların iddia edildiği gibi bir "gizleme" veya "göz zevki" uygulaması barındırmadığı belirtildi. Devlet başkanlarının geçiş güzergahlarında bulunan açık ve korumasız alanlardan gelebilecek olası güvenlik tehditlerini bertaraf etmek amacıyla fiziki bariyer ve güvenlik perdelerinin standart bir prosedür olarak kurulduğu ifade edildi.

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Zirve delegasyonunun ve teknik araçların intikal süreçlerinde çevre ve ses kirliliğini en aza indirmek, aynı zamanda şehir trafiğinin akışını korumak adına geçici panellerden yararlanılmaktadır. Bu ve benzeri güvenlik ile kentsel düzenleme tedbirleri, dünya genelindeki tüm büyük diplomatik zirvelerde (NATO, G20, COP) ev sahibi ülkeler tarafından rutin olarak uygulanmaktadır. Türkiye de başkent Ankara'daki bu uluslararası organizasyonu küresel muadillerinde olduğu gibi üst düzey standartlarda yürütmektedir."

Açıklamada kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen ve Türkiye'nin uluslararası organizasyon düzenleme yetkinliğini gölgelemeye çalışan maksatlı, çarpıtılmış iddialara itibar edilmemesi istendi.