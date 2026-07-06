NATO zirvesi öncesi Ankara'da sıcak mesajlar! Rutte'den Rusya ve Çin çıkışı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde kameralar karşısına geçerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye gelir gelmez ilk olarak Rusya'yı, ardından da Çin'i hedef alan Rutte, Ukrayna'nın güvenliğinin NATO'nun güvenliği ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya devam ettiğini hatırlatan Rutte, müttefiklerin hava savunmasına verdiği destekle Ukrayna'nın tarih yazmaya devam ettiğini vurguladı. Ukrayna'ya verilen desteğin aralıksız süreceğinin altını çizen Rutte, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeye sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Putin'e de ne kadar kararlı olduğumuzu göstereceğiz. NATO'nun güvenlik sağlama arzusunu ortaya koyacağız."

''NATO TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDEN FAYDALANIYOR''

Açıklamalarında savunma sanayi alanında sınırların kaldırılmasını savunan Genel Sekreter, S-400 konusuna ilişkin sorulan bir soruya müttefikler arasında bir tartışma söz konusu olduğu yanıtını verdi. NATO'nun Türkiye'nin savunma sanayisinden faydalandığına dikkat çeken Rutte, ASELSAN'ı bunun en iyi örneklerinden biri olarak gösterdi. NATO'nun Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeyi desteklediğini belirten Rutte, Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımlarını bildiklerini ve şirketlerin sınırlar olmadan yatırım yapmasını istediklerini dile getirdi.

''ÇİN KONUSUNDA SAFLIK GÖSTEREMEYİZ"

Rutte, konuşmasının devamında Rusya'nın yanı sıra Çin'e de geniş yer ayırdı. Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmelere değinen NATO Genel Sekreteri, "Çin konusunda saflık gösteremeyiz. Bu sebeple bölge ülkeleriyle yakın işbirliği içerisindeyiz. Hint Pasifik'te yaşananlar transatlantikteki durumu da etkiliyor."

GAZETECİNİN "ÖZGÜRLÜK" İDDİASINA O SÖZLERLE YANIT VERDİ

Toplantı sırasında Türkiye'de basın ve gösteri özgürlüğünün olmadığını iddia eden bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Rutte, demokrasi ve özgür medya kavramlarına vurgu yaptı. NATO'nun bazı gazetecilere akreditasyon vermediği yönündeki eleştirilerin de gündeme geldiği toplantıda soruları yanıtlayan Rutte, konuya ilişkin değerlendirmesini "Demokrasi seçimden çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda özgür medya demektir. Bağımsız medya demektir. İstediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz, istediğiniz araştırmaları yapabilmeniz demektir. Demokrasi aynı zamanda tabii ki istedikleri gibi gösteri yapabilmeleridir. Bu sadece özgür seçimler anlamına gelmez. Medyaya geldiğiniz zaman tabii ki NATO içinde medyanın NATO toplantılarına erişebilmesi de çok önemlidir." ifadeleriyle tamamladı.