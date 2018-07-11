Brüksel'deki NATO zirvesi henüz başlamadan ABD ve Avrupa arasında gerginlik su yüzüne çıktı. ABD Başkanı Trump, Avrupa'yı savunma harcamaları için "yeterince harcama yapmamakla" suçladı. Berlin yönetimini de hedef alan Trump, Almanya için, "Rusya'nın esirisin" dedi.

NATO üyesi ülkelerin liderleri, bugün başlayan Brüksel Zirvesinde biraraya gelecek.Zirve öncesi Avrupa'yı hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, sert açıklamalarda bulundu.Trump, Avrupa'yı kendi savunması için yeterince harcama yapmamakla eleştirdi.Trump attığı bir dizi tweette Avrupa'yı ABD'yi kullanmakla suçladı. ABD Başkanı, Avrupalı ülkelerin NATO içindeki savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini savundu.Ticaret savaşlarıyla ilgili de mesajlar verdi ABD Başkanı, Avrupa Birliği'ni "Amerikalı şirketlerin Avrupa'da iş yapabilmesini imkansızlaştırmakla" suçladı.Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Trump'a twitter üzerinden verdiği cevap verdi. Tusk, "Savunmaya Rusya'dan daha çok, Çin ile aynı seviyede para harcıyoruz. Umuyorum ki bunun bizim güvenliğimiz için yapılan bir yatırım olduğundan şüpheniz yoktur" yazdı.Trump zirve öncesi Almanya'yı da hedef alan açıklamalar yaptı. Trump, Almanya'nın Rusya ile yaptığı gaz anlaşmasını "uygunsuz" olarak nitelendirdi. Anlaşma nedeniyle Almanya'nın Moskova'nın "esiri" haline geldiğini ileri sürdü.Brüksel'deki iki günlük NATO Zirvesi'ne Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. Beraberindeki heyetle Belçika'ya giden Erdoğan, NATO zirvesinde ikili temaslarda da bulunacak. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek.NATO zirvesinde Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik ediyor...