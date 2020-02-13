NATO'dan İdlib açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Suriye ordusuna çağrıda bulunan Stoltenberg, İdlib'de operasyonların durdurulmasını istedi.

Artan tansiyona ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri, "Şu anda gördüklerimiz, acımasızca kullanılan şiddetin, masum sivillere karşı aşırı saldırıların ve sivil hedeflerin ayrım gözetilmeksizin bombalanmasının sonucudur. Bunu kınıyoruz çünkü kabul edilebilir değil." dedi.

Stoltenberg, "NATO'dan üyesi Türkiye'ye bu konuda somut destek bekleniyor mu?" sorusunu da yanıtladı. Genel Sekreter, "NATO'nun Türkiye'ye destek verdiğini" söyledi.

Jens Stoltenberg, İdlib'deki durumdan son derece endişe duyduğunu da aktardı.



ulusal.com.tr